Как монетизировать SIM-карты с smsBower?
шаг 1
Оставьте
заявку
и получите лучшие условия
для партнерства от нас
шаг 2
Подключите
оборудование
самостоятельно или с
помощью службы поддержки
шаг 3
Регулярно меняйте
sim-карты
и получайте
максимальную прибыль
шаг 4
Легкий вывод
заработанных
средств
О сервисе SmsBower
SmsBower — это платформа для монетизации SIM-карт, а также магазин для активации SMS и номеров со всего мира. Как владелец пула номеров и специального оборудования (GSM-модем или GOIP), вы можете подключиться к SmsBower и зарабатывать 75% от дохода от продажи активаций SMS. Наши агенты устанавливают цены независимо, и мы помогаем с их реализацией через партнерские магазины. Пользователи SmsBower могут покупать активации SMS и арендовать номера по лучшим ценам на рынке!
Для кого подходит наш сервис?
Мы ориентированы на работу как с продавцами, так и с
покупателями. С помощью нашего сервиса продавцы могут:
безопасно продаватьсвои временные иностранные номера для любых СМС
заниматься оптовой торговлейвременных симок на несколько СМС;
монетизироватьс помощью партнерской программы
свои
симки
Преимущества smsbower для партнеров
Гибкое ценообразование
в зависимости от
ситуации на рынке
и объёма продаж
Подключение партнеров
к системе и начало
монетизации в день
обращения
Мгновенная
выплата заработка
без ограничений
по сумме
Быстрая
окупаемость
сим-карт
и оборудования
статистика в цифрах
Для партнеров мы можем предложить
следующий заработок с одной сим-карты в день:
За последние 24 часа
За последние 48 часов
За последние 24 часа
За последние 48 часов