О сервисе SmsBower

SmsBower — это платформа для монетизации SIM-карт, а также магазин для активации SMS и номеров со всего мира. Как владелец пула номеров и специального оборудования (GSM-модем или GOIP), вы можете подключиться к SmsBower и зарабатывать 75% от дохода от продажи активаций SMS. Наши агенты устанавливают цены независимо, и мы помогаем с их реализацией через партнерские магазины. Пользователи SmsBower могут покупать активации SMS и арендовать номера по лучшим ценам на рынке!